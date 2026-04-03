Una persona fue rescatada en el cerro de la Cruz de San Antonio de Arredondo

Un operativo de rescate se llevó a cabo este jueves en el cerro de la Cruz, en San Antonio de Arredondo, donde una persona debió ser asistida y trasladada al hospital de Carlos Paz.

El procedimiento tuvo lugar entre las estaciones 2 y 3 del sendero, en una zona de difícil acceso, lo que demandó la intervención de distintas unidades de emergencia.

En el lugar trabajaron bomberos voluntarios de Icho Cruz junto al Servicio de Emergencias Punilla Sur, la Guardia Local y efectivos policiales.

Tras ser rescatada, la persona fue derivada para su atención médica en un centro de salud de Carlos Paz.