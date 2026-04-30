Aislados por el temporal: bomberos logró llegar a un paraje rural

En medio de condiciones climáticas que dificultan el acceso, personal de Bomberos de la Policía de Córdoba realizó tareas de asistencia en el paraje Pozo del Símbol, en el departamento Río Seco.

El operativo se activó a partir de un pedido de la escuela rural “Provincia de Santa Cruz”, desde donde se solicitó apoyo para garantizar el acompañamiento a estudiantes que no pueden asistir a clases por el estado de los caminos.

Durante la intervención, los efectivos trasladaron a una docente y a una inspectora, además de provisiones y material didáctico destinado a los alumnos de la zona.

Para concretar el acceso, se utilizó un camión UNIMOG 4x4, preparado para circular en terrenos complejos, lo que permitió llegar hasta el paraje y asistir a las familias.