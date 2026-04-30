Atraparon a un joven tras un operativo policial en San Roque

Departamental Punilla
Atraparon a un joven tras un operativo policial en San RoqueUn vecino se percató de la presencia de un sujeto dentro del predio de su casa.
Un hombre de 29 años fue aprehendido esta madrugada luego de haber ingresado a una vivienda en San Roque. El hecho se produjo sobre el kilómetro Nº 27 de la Ruta E-55, en la zona de Perla del Lago, y trascendió que el sospechoso fue detenido cuando trataba de darse a la fuga.
Un vecino se percató de la presencia de un sujeto en el predio de su casa y alertó a la Departamental Punilla.
Al llegar al lugar, los efectivos advirtieron que el sospechoso intentaba huir. Tras un operativo cerrojo, lograron interceptarlo, controlarlo y proceder a su aprehensión. El detenido fue trasladado y quedó a disposición del magistrado interviniente.