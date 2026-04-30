Atraparon a un joven tras un operativo policial en San Roque

Un hombre de 29 años fue aprehendido esta madrugada luego de haber ingresado a una vivienda en San Roque. El hecho se produjo sobre el kilómetro Nº 27 de la Ruta E-55, en la zona de Perla del Lago, y trascendió que el sospechoso fue detenido cuando trataba de darse a la fuga.

Un vecino se percató de la presencia de un sujeto en el predio de su casa y alertó a la Departamental Punilla.

Al llegar al lugar, los efectivos advirtieron que el sospechoso intentaba huir. Tras un operativo cerrojo, lograron interceptarlo, controlarlo y proceder a su aprehensión. El detenido fue trasladado y quedó a disposición del magistrado interviniente.