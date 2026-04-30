Caminaba por la vereda y cayó en un socavón de 3 metros

Una joven de 29 años resultó herida este miércoles por la tarde en barrio Ituzaingó, tras ceder el piso bajo sus pies.

El hecho ocurrió cuando la mujer regresaba de trabajar y, de manera repentina, la vereda colapsó, provocando su caída a un pozo de unos tres metros de profundidad. Según relató, “en un segundo el piso se fue”.

El socavón no presentaba señalización visible y en su interior había cables de alta tensión y cañerías, lo que incrementó el riesgo durante el incidente.

La joven fue asistida en primera instancia por personas que pasaban por el lugar, hasta la llegada del servicio de emergencias y efectivos policiales. Posteriormente, recibió atención médica por golpes en distintas partes del cuerpo.

Tras el episodio, permanece en reposo mientras se recupera de las lesiones sufridas.