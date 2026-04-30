Carlos Paz: ofrecen fuerte recompensa por tres cachorros robados

Tras el robo de tres cachorros ocurrido días atrás en Carlos Paz, sus dueños lanzaron un pedido público con recompensa para intentar recuperarlos.

Según difundieron en un afiche que comenzó a circular en redes sociales, los animales ya habrían sido vendidos, por lo que solicitan cualquier dato que permita ubicarlos. En ese marco, ofrecen una recompensa económica por información concreta que ayude a dar con su paradero.

El aviso remarca que se garantiza confidencialidad absoluta para quienes aporten datos y destaca el valor afectivo de los animales para la familia.

Quienes puedan brindar información pueden comunicarse al número 3541 605576.