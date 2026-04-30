Cayó una banda familiar que hacía delivery de drogas en San Francisco

La Fuerza Policial Antinarcotráfico desbarató una banda familiar dedicada al narcomenudeo en la ciudad de San Francisco, con la detención de cuatro personas y el secuestro de drogas, armas y dinero.

El operativo se inició con el control de un hombre de 25 años en la vía pública, sobre calle Brigadier López al 200, donde los efectivos incautaron dinero en efectivo y una motocicleta.

A partir de ese procedimiento, se llevaron adelante cuatro allanamientos en San Francisco y uno en la ciudad de Frontera (Santa Fe). En los domicilios, se secuestraron 194 dosis de marihuana, tres de cocaína, un cigarrillo de cannabis, dos armas de fuego, 35 municiones de distintos calibres y otros elementos vinculados a la causa.

Según la investigación, los detenidos integraban una estructura familiar compuesta por una mujer, sus hijos y un vendedor de droga. Utilizaban la modalidad de delivery para distribuir estupefacientes en distintos barrios de la ciudad.

La causa es investigada por la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de San Francisco, que dispuso el traslado de los detenidos y el secuestro de los elementos incautados por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.