Del mismo modo y en distintos días: asaltaban repartidores y fueron capturados

Dos jóvenes de 18 y 19 años fueron detenidos en las últimas horas, acusados de protagonizar al menos dos asaltos contra trabajadores en distintos días en la ciudad de Córdoba. El procedimiento fue realizado por personal de la Dirección de Coordinación de Brigadas Civiles, tras una serie de allanamientos en barrio Sachi.

De acuerdo a la investigación, los detenidos estarían implicados en un robo ocurrido el pasado 16 del corriente mes, cuando un repartidor de paquetería fue sorprendido en la intersección de calles Henderson y Conlara. En ese momento, la víctima había detenido su marcha para acomodar la mercadería y fue abordada por los sospechosos, quienes lo habrían amenazado con un arma de fuego.

Sin embargo, la causa también apunta a que los mismos jóvenes habrían participado en otro hecho delictivo similar, ocurrido en una fecha distinta, donde la víctima también fue un trabajador, lo que refuerza la hipótesis de una modalidad reiterada.

Durante los operativos, los efectivos lograron secuestrar un arma de fuego que habría sido utilizada en los asaltos. Además, se confirmó que uno de los aprehendidos tenía un pedido de captura vigente.

Finalmente, ambos fueron trasladados a sede policial y quedaron a disposición de la Fiscalía de la Unidad Territorial 22, a cargo de la Dra. Paula Bruera, quien avanza con la investigación para determinar su responsabilidad en los distintos hechos.