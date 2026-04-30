Desmantelaron un búnker de drogas en Malagueño, hay dos detenidos

La Fuerza Policial Antinarcotráfico realizó dos allanamientos y desmanteló un búnker de drogas en Malagueño. Se detuvo a dos narcomenudistas tras un intenso operativo ordenado por la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Villa Carlos Paz.

Los sospechosos se encuentran acusados de comercializar estupefacientes en la región y fueron aprehendidos en procedimientos simultáneos, realizados en domicilios ubicados sobre la calle Malvinas Argentinas S/N del barrio 1 de Mayo.

Durante los procedimientos, los efectivos secuestraron 103 dosis de marihuana, semillas y ramas de cannabis sativa, además de elementos vinculados a la causa, entre ellos herramientas de corte y fraccionamiento.

Según informaron fuentes oficiales, al momento de la irrupción del Equipo de Acciones Tácticas, el principal investigado intentó escapar, pero fue rápidamente reducido por los agentes.

La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Villa Carlos Paz dispuso el traslado de los detenidos y de todo lo incautado a sede judicial, en el marco de una causa por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.