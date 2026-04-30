Detuvieron a un joven que caminaba por los techos en Villa Nueva

Un joven de 22 años fue aprehendido en la madrugada de este jueves en la ciudad de Villa Nueva, luego de ser sorprendido desplazándose por los techos de viviendas, lo que generó preocupación entre los vecinos del sector.

El hecho ocurrió alrededor de las 04:10, cuando personal de la Patrulla Preventiva acudió a un llamado a la línea de emergencias que advertía sobre la presencia de un masculino en actitud sospechosa en calle San Martín, entre La Rioja y Entre Ríos.

Al arribar al lugar, los efectivos desplegaron un operativo de búsqueda en la zona, logrando identificar y detener a un individuo que coincidía con las características físicas y la vestimenta aportadas por los denunciantes.

El procedimiento se encuadra en una infracción al artículo 70 del Código de Convivencia Ciudadana. Finalmente, el joven fue trasladado a sede policial y quedó a disposición de la autoridad competente.