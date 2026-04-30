Estancia Vieja: Estaba con sus hijos y comenzó a quemarse su casa

Un voraz incendio se desató este jueves en horas de la mañana en una vivienda de la localidad de Estancia Vieja, donde se encontraba un hombre y sus hijos. Por causas que se investigan, el hecho se registró en un domicilio de la Calle 79 y 72 y tuvieron que intervenir los bomberos voluntarios.

Mientras los efectivos intentaban extinguir las llamas, se diagnosticó al propietario de la casa con una intoxicación por inhalación de dióxido de carbono.

Se ordenaron una serie de pericias para determinar cómo se originó el fuego y trascendió que el hombre está fuera de peligro.