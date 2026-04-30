Fuerte choque entre camión y moto en la ruta 38 frente a Pekos’s

El accidente se produjo frente al complejo Pekos’s. Por motivos que se investigan, la motocicleta terminó sobre la carpeta asfáltica con visibles daños, mientras el camión quedó detenido sobre la calzada.

En el lugar trabajó una ambulancia de Santa Cruz del Lago, que asistió al motociclista por politraumatismos y escoriaciones. También intervino personal policial de Villa Santa Cruz del Lago y bomberos.

El hombre llevaba casco al momento del impacto. Tras el choque, logró incorporarse, aunque testigos y rescatistas le indicaron que permaneciera sentado hasta ser evaluado por los profesionales.

La circulación en el sector se vio parcialmente afectada mientras se desarrollaban las tareas de asistencia y control.