Habló la madre que denunció maltratos en un jardín de infantes

Tras la detención de dos docentes de nivel inicial, habló la mujer que denunció maltratos a su bebé en un jardín de infantes de la ciudad de Córdoba. La mujer apuntó contra el personal de un establecimiento privado que funciona en barrio Cofico, dijo que su hijo presentaba «golpes por todos lados» y que le dijeron que se había «raspado»

La investigación está a cargo de la Fiscalía de Instrucción del Distrito III Turno 6, conducida por Iván Rodríguez, y se ordenó la aprehensión de la directora de la institución y una maestra. La primera fue acusada de encubrimiento y la segunda, ha sido imputada por presunta autora de hechos calificados como lesiones leves calificadas por alevosía reiteradas.

Fernanda es mamá de uno de los menores agredidos y confirmó que los sucesos se registraron en el mes de febrero.

La mujer también dio cuenta de las irregularidades vinculadas a la explicación de lo sucedido y el accionar de las docentes. «Era todo muy raro lo que había pasado y no me daban explicaciones realmente»; dijo.

Asimismo, recordó que no era la primera vez que su hijo volvía golpeado del jardín. «Otra vez al mes que iba mi hijo había venido una vez con el ojo medio morado, que yo dije ‘se ha golpeado’, ellas lo minimizaron, yo lo minimicé. Dos veces más con un corte en la oreja y la última vez que fue demasiado obvio, que algo más había pasado»; completó.