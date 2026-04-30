Impactante accidente en Córdoba: un camión y dos autos chocaron

Un choque múltiple se registró en horas de la tarde sobre avenida de Circunvalación, a la altura del kilómetro 34, en cercanías de barrio Parque Don Bosco, en la ciudad de Córdoba.

Según informaron fuentes policiales, el siniestro involucró a un camión Iveco, conducido por un hombre de 51 años; un Renault 12, guiado por un hombre de 38 años que iba acompañado por otro de 27; y un utilitario.

Tras el impacto, servicios de emergencia acudieron al lugar y asistieron a los ocupantes de los vehículos. Como consecuencia del choque, uno de los heridos fue trasladado al Hospital de Urgencias con un corte en uno de sus brazos.

En tanto, el acompañante fue derivado al Hospital Eva Perón, donde fue asistido por un traumatismo de hombro.

Las causas que provocaron el siniestro son materia de investigación.