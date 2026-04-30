Jesús María: cayó parte de una banda narco con dos detenidos

La Fuerza Policial Antinarcotráfico detuvo en las últimas horas a un hombre de 33 años y a una mujer de 38, acusados de integrar una banda narco que había sido desarticulada parcialmente en marzo de este año en la ciudad de Jesús María.

El operativo comenzó en la vía pública, en la intersección de calles Chile y Malvinas Argentinas, donde el hombre intentó escapar a bordo de un vehículo, pero fue interceptado tras una breve persecución. En el procedimiento se secuestraron dosis de cocaína y marihuana, además del automóvil en el que se movilizaba.

Posteriormente, se realizaron dos allanamientos que permitieron el secuestro de un revólver calibre .32, cartuchos, más estupefacientes, semillas de cannabis sativa y otros elementos vinculados a la causa. También se dispuso el cierre de dos puntos de venta.

Según informaron fuentes oficiales, estas detenciones están relacionadas con un procedimiento realizado en marzo de 2026, en el que se desarticuló una organización integrada por diez personas.

La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Jesús María ordenó la imputación de ambos detenidos por comercialización de estupefacientes agravada por la participación de tres o más personas.