Los atraparon infraganti cuando iban a robar en una casa de Villa del Lago

Dos ladrones de 25 y 27 años fueron detenidos anoche tras haber intentado robar en una vivienda de Villa del Lago, en la zona oeste de Villa Carlos Paz. El dueño de la propiedad alertó de la situación a la Policía, luego de haber descubierto los movimientos de los malvivientes a través de las cámaras de seguridad.

El hecho ocurrió en la calle Edison y trascendió que se encontraban manipulando la cerradura de una casa.

El hecho ocurrió alrededor de las 22:56 horas y a partir de las descripciones aportadas, se logró dar con los sospechosos. Ambos fueron aprehendidos en el lugar por infracción al artículo 70 del Código de Convivencia Ciudadana, que sanciona a quienes sean sorprendidos en actitud sospechosa manipulando picaportes, cerraduras, puertas o ventanas de domicilios.

Los detenidos fueron trasladados a la comisaría local y quedaron a disposición del magistrado interviniente.