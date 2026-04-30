Masacre de San Cristóbal: el adolescente que mató a Ian Cabrera volverá a clases

El adolescente señalado como autor del homicidio de Ian Cabrera, ocurrido en la Escuela Mariano Moreno N°40 de San Cristóbal, retomará sus estudios en modalidad virtual, mientras crece el reclamo social por el caso.

De acuerdo a la información difundida, el menor —considerado inimputable por su edad— continuará su formación de manera remota. Aún no se confirmó si permanecerá alojado en un instituto de menores o si regresará a su domicilio antes de reintegrarse al ciclo educativo.

En paralelo, familiares, amigos y vecinos de la víctima convocaron a una movilización para este jueves a las 21. La marcha partirá desde la esquina de Caseros y Alvear y se dirigirá hasta el Colegio Nacional, en un pedido de justicia por Ian.

La convocatoria comenzó a difundirse en redes sociales con un mensaje que resume el espíritu de la protesta: “Marchamos en pedido de justicia por Ian. Unidos somos más grandes”.

Por su parte, la escuela donde ocurrió el hecho aún no recupera su ritmo habitual. Autoridades indicaron que se están realizando jornadas de convivencia y actividades especiales para acompañar a estudiantes y docentes tras el impacto del crimen.

En cuanto a la situación judicial del joven, se explicó que, debido a que la nueva ley penal juvenil entrará en vigencia recién en septiembre, el adolescente es considerado no punible, por lo que no puede ser sometido a juicio en el actual marco legal.