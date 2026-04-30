Murió un joven de 18 años tras recibir un disparo en la cabeza en Villa Inés

Un joven de 18 años murió en la tarde de este jueves tras recibir un disparo en la cabeza en barrio Villa Inés, en la ciudad de Córdoba. El hecho es investigado por la Justicia.

Según informaron fuentes policiales, la víctima fue trasladada de urgencia desde una vivienda ubicada en la manzana 5 hacia el Hospital Pronta Atención San Jorge, donde ingresó con una herida de arma de fuego en la cabeza.

Pese a los esfuerzos médicos, los profesionales constataron su fallecimiento minutos después de su ingreso al centro de salud.

En el marco del hecho, otro joven de 18 años fue aprehendido. De acuerdo a las primeras informaciones, el disparo se habría producido mientras manipulaba un revólver calibre 38, aunque las circunstancias aún son materia de investigación.

Durante el procedimiento, se logró el secuestro del arma utilizada.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía de Distrito 2 Turno 5, que busca determinar cómo se produjo el fatal desenlace.