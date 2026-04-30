Murió una niña de 13 años tras ser embestida por un camión en Bell Ville

Una niña de 13 años murió este miércoles por la mañana en Bell Ville, tras ser embestida por un camión en la intersección de bulevar Figueroa Alcorta y Vélez Sarsfield.

Según la información oficial, el siniestro ocurrió cuando un camión Mercedes Benz, dedicado al transporte de mercadería en frío, colisionó con la menor, que se desplazaba en bicicleta. Por causas que se investigan, se produjo el impacto que dejó a la joven con heridas de extrema gravedad.

La adolescente fue asistida en el lugar y trasladada de urgencia al hospital local, donde minutos después se confirmó su fallecimiento.

En la escena trabajó personal policial, que resguardó el sector hasta la llegada de Policía Judicial, encargada de llevar adelante las pericias correspondientes. La investigación quedó bajo directivas de la fiscalía de instrucción de turno.