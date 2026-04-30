Operativos en 3 ciudades de Punilla: robos frustrados y detenidos

En distintos operativos realizados en las últimas horas, tres personas fueron detenidas tras ser sorprendidas intentando cometer robos en Villa Carlos Paz y la comuna de San Roque, según informó la Policía de Córdoba.

Además, un hombre fue aprehendido en Colonia Vignaud en el marco de un hecho de violencia, en un procedimiento paralelo.

Por otra parte, en Cosquín se recuperaron dos motocicletas que habían sido sustraídas, mientras que en Malvinas Argentinas se logró dar con un automóvil vinculado a un hecho delictivo.

Finalmente, con la intervención de la Brigada de Explosivos, se resguardó un proyectil de artillería que fue hallado en el interior de un vehículo.