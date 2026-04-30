Tensión en Bajo Pueyrredón tras los disturbios por la muerte de Tomás Orihuela

Una jornada de máxima tensión se vivió ayer a la tarde en el barrio Bajo Pueyrredón de la ciudad de Córdoba, donde se produjo un violento enfrentamiento que dejó a tres policías heridos y seis detenidos en el marco de una protesta por la muerte de Tomás Orihuela. Un fuerte dispositivo de seguridad se desplegó este jueves 30 de abril ante el riesgo de nuevos disturbios en una jornada donde se realizará el sepelio del fallecido.

El choque entre vecinos del sector y efectivos policiales se desató en medio de la investigación judicial para determinar si cinco oficiales de la Policía de Córdoba tuvieron que ver con el fallecimiento de Orihuela.

Por los enfrentamientos ocurridos en las últimas horas, se ordenó además la detención de un hombre que habría disparado contra un uniformado. En tanto, otro policía fue herido por un compañero cuando intentaba cargar un arma de fuego y el tercero, es el comisario Sergio Sánchez, quien recibió un piedrazo en la cabeza.

Tras los sucesos, la familia Orihuela se desligó de la protesta que terminó en incidentes. La hermana del joven habló con los medios y dijo que ellos no tienen «nada que ver» con el enfrentamiento y que los esfuerzos se orientan a conocer qué sucedió dentro de la comisaría de barrio General Paz, donde estuvo privado de su libertad.