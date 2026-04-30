Tres naranjitas detenidos durante operativos en la ciudad de Córdoba

Tres naranjitas fueron detenidos en la ciudad de Córdoba por infracciones al Código de Convivencia. Dos se pelearon en la calle mientras cuidaban los autos y trascendió que los operativos se realizaron en los barrios Argüello y Alberdi, donde se secuestraron chalecos refractarios.

Es importante destacar que uno de los involucrados terminó con lesiones leves.

El primero de los casos se registró en la intersección de las calles Juan Nepper y Avenida Recta Martinolli, donde los uniformados arrestaron a un hombre mayor de edad que se desempeñaba como cuidacoches.

En tanto, el segundo procedimiento se llevó a cabo en calle Hualfín al 500, en barrio Alberdi, donde la Policía detuvo a otros dos hombres, también mayores de edad, que momentos antes habían protagonizado una pelea en la calle.