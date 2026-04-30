Una madre vendía drogas junto a sus hijos en el interior de Córdoba

Una madre, sus hijos y un cómplice fueron detenidos en la ciudad de San Francisco y se encuentran acusados de vender drogas. La FPA desarticuló una organización que tenía en su poder varias dosis de marihuana, cocaína, armas, municiones y dinero en efectivo y operaba en distintos barrios de la localidad.

La investigación comenzó con la detención de un joven de 25 años en la calle Brigadier López al 200, donde los efectivos policiales le secuestraron más de 3 millones de pesos y una motocicleta.

Posteriormente, se hicieron cinco allanamientos (cuatro en San Francisco y uno en la ciudad santafesina de Frontera) donde se incautaron 194 dosis de marihuana, tres dosis de cocaína, un cigarrillo de cannabis sativa, dos armas de fuego, 35 municiones calibre 22 y 32, y otros elementos vinculados a la causa.

La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de San Francisco dispuso el traslado de los aprehendidos a sede judicial junto con todo lo secuestrado, en el marco de una causa por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.