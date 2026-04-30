Una mujer insultó al chofer de un colectivo y atacó a un policía

Una mujer insultó a los pasajeros y al chofer de un colectivo urbano e hirió a un policía que intentó detenerla. El suceso se registró el miércoles pasado, en horas de la mañana, dentro de un transporte público que circulaba por Avenida Colón y Boulogne Sur Mer de la ciudad de Córdoba.

En el lugar, intervino personal del programa «Cordobeses en Alerta» y trascendió que la mujer se encontraba visiblemente alterada.

Tras haber intercambiad insultos con varias personas que viajaban en la unidad, se resistió a la detención y atacó a uno de los uniformados, ocasionándole un corte en una de sus manos.

Finalmente, fue reducida y trasladada a sede policial y quedó detenida a disposición del magistrado interviniente.