Ciudad de Córdoba

Una mujer insultó al chofer de un colectivo y atacó a un policía

También mantuvo un intercambio violento con algunos de los pasajeros que iban en la unidad.
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Sucesos
jueves, 30 de abril de 2026 · 11:52

Una mujer insultó a los pasajeros y al chofer de un colectivo urbano e hirió a un policía que intentó detenerla. El suceso se registró el miércoles pasado, en horas de la mañana, dentro de un transporte público que circulaba por Avenida Colón y Boulogne Sur Mer de la ciudad de Córdoba.

En el lugar, intervino personal del programa «Cordobeses en Alerta» y trascendió que la mujer se encontraba visiblemente alterada.

Tras haber intercambiad insultos con varias personas que viajaban en la unidad, se resistió a la detención y atacó a uno de los uniformados, ocasionándole un corte en una de sus manos.

Finalmente, fue reducida y trasladada a sede policial y quedó detenida a disposición del magistrado interviniente.

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