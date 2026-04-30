Vieron un auto en un campo y descubrieron carne robada en el baúl

En un operativo realizado esta tarde en un campo de San Antonio de Litín, efectivos de la Patrulla Rural detuvieron a dos hombres acusados de presunto cuatrerismo.

La intervención se inició tras el aviso de un productor, quien alertó sobre un vehículo estacionado en un camino rural que le generaba intranquilidad. Personal de las bases de Alto Alegre y Chilibroste acudió al lugar.

Al llegar, los uniformados observaron un automóvil marca Seat con un hombre mayor de edad en su interior. Durante la inspección, en el baúl encontraron un animal vacuno sin vida, lo que derivó en la detención inmediata del conductor.

Luego, al revisar el vehículo, secuestraron dos teléfonos celulares, un revólver calibre 22, diez cartuchos calibre 16, una masa, una chaira y un cuchillo.

Minutos después, los efectivos advirtieron movimientos en un pastizal cercano y localizaron a otro hombre con manchas de sangre en la ropa, quien también fue aprehendido.

Los elementos incautados y los detenidos fueron trasladados a una dependencia policial, quedando a disposición del magistrado interviniente.