Villa Carlos Paz: detenidos tras hacerle el “cuento del tío” a un jubilado

Un hombre de 85 años fue víctima de un robo en su vivienda de barrio Miguel Muñoz, en la ciudad de Villa Carlos Paz, luego de que dos sujetos lograran ingresar a su domicilio mediante un engaño. El hecho ocurrió alrededor de las 14:30 en la zona de avenida Cárcano.

Según pudo conocer EL DIARIO, personal del Escuadrón Motorizado Enduro fue comisionado por la central de emergencias tras un alerta por un hecho delictivo en inmediaciones de avenida Perón y La Plata. Al llegar, efectivos entrevistaron al damnificado, quien relató que se encontraba fuera de su casa cuando dos hombres le solicitaron agua. Al acceder al pedido e invitarlos a pasar, los individuos aprovecharon la situación para sustraerle un teléfono celular.

El jubilado describió que el dispositivo y que tras cometer el hecho, los sospechosos se dieron a la fuga a pie. Con los datos aportados, se montó un operativo cerrojo con apoyo de las cámaras de seguridad (domos), que permitió ubicar a dos personas con características coincidentes circulando por avenida Cárcano, cerca de la intersección con Jujuy.

Al ser interceptados, los efectivos realizaron un palpado preventivo que no arrojó resultados positivos en cuanto a armas, pero sí permitió hallar un teléfono celular, coincidente con el denunciado. De inmediato se procedió a la aprehensión de los dos sospechosos, de 23 y 38 años, ambos en situación de calle, y al secuestro del dispositivo.

Los detenidos fueron trasladados a la alcaldía local y puestos a disposición de la Unidad Judicial, donde se iniciaron las actuaciones correspondientes.