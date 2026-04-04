Bomberos de Tanti realizaron dos rescates de personas heridas

Tanti. Durante la jornada de ayer, personal de Bomberos Voluntarios de Tanti llevó adelante dos intervenciones en distintos sectores serranos, donde debieron asistir a personas con lesiones y coordinar su atención médica.

El primer operativo tuvo lugar en el sector del Pozo del Indio, donde un hombre de 37 años fue asistido tras sufrir un traumatismo con posible fractura de tibia y peroné. Según se informó, el herido fue inmovilizado en el lugar y trasladado por dos dotaciones de bomberos hasta la vía pública, donde aguardaba una ambulancia que concretó su derivación a un centro de salud.

Por otra parte, en la zona de Casas Nuevas - Los Gigantes, los efectivos asistieron a una mujer mayor de edad que presentaba un traumatismo en uno de sus miembros inferiores mientras descendía del cerro Mogote. En este caso, la persona decidió trasladarse por sus propios medios hacia un hospital de la ciudad de Córdoba para recibir atención médica.

Desde el cuartel destacaron la rápida respuesta del personal ante este tipo de emergencias en zonas de difícil acceso, en un fin de semana con importante afluencia de visitantes en las sierras.

