Carlos Paz: Apuñalaron a un hombre y quedó internado en estado crítico

Un hombre de 38 años permanece internado en terapia intensiva del Hospital Sayago, luego de haber sido apuñalado en un hecho que se investiga y que habría ocurrido en barrio Colinas de Villa Carlos Paz.

El joven fue trasladado por familiares al centro de salud, donde ingresó con una herida de arma blanca en la zona abdominal, que afectó órganos vitales como el estómago y el hígado.

Debido a la gravedad del cuadro, fue intervenido quirúrgicamente y permanece en estado reservado.

Según las primeras informaciones, el ataque se habría producido en el marco de una discusión o enfrentamiento con otra persona, aunque las circunstancias aún no fueron esclarecidas.

En paralelo, se indicó que el presunto agresor sería uno de los detenidos en el megaoperativo realizado en las últimas horas.

La investigación continúa para determinar con precisión dónde y cómo se produjo el hecho.