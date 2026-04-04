Cayó a un canal tras perder el control de la moto en Córdoba

Un motociclista de 39 años fue rescatado este sábado por la mañana tras caer a un canal de desagüe en barrio José Ignacio Díaz 3ª Sección, en la ciudad de Córdoba.

El hecho ocurrió en calle Chirinos de Posadas al 4800, donde personal del DUAR intervino luego de recibir el alerta sobre un hombre que se encontraba dentro del cauce con presencia de agua.

Al llegar al lugar, los efectivos realizaron el rescate utilizando una camilla cesta y una escalera, logrando extraer al hombre desde el interior del canal.

Según se informó, el accidente se habría producido cuando el motociclista perdió el control del rodado, impactó contra el guardarrail y cayó al canal.

En el lugar, los rescatistas le brindaron las primeras asistencias debido a un cuadro de principio de hipotermia, hasta la llegada del servicio de emergencias.

Posteriormente, fue trasladado al Hospital Misericordia, donde se le diagnosticó una fractura de tibia y peroné.