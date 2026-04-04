Cinco detenidos en operativos por robos y drogas en Córdoba

Cinco personas fueron detenidas en distintos operativos realizados en el interior de Córdoba, en el marco de procedimientos vinculados a robos y estupefacientes.

Las intervenciones incluyeron allanamientos y controles en varias localidades, con participación de efectivos policiales en distintos puntos del territorio provincial.

Durante los procedimientos, se secuestraron armas de fuego, cartuchos, drogas, dinero en efectivo, teléfonos celulares, motocicletas, un vehículo con irregularidades y elementos que habían sido sustraídos.

Los operativos se llevaron a cabo en Las Varas, San Francisco, Cruz del Eje, Villa Carlos Paz, Unquillo, Brinkmann y Monte Cristo.