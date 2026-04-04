Crecientes: realizan cortes en puentes de Mina Clavero y Villa Cura Brochero

Mina Clavero. Este sábado al mediodía, distintas fuerzas de emergencia continúan trabajando bajo el Protocolo del Sistema de Alerta Temprana de Crecientes (SATC) en Mina Clavero y Villa Cura Brochero, donde se dispusieron cortes preventivos en varios puentes debido al aumento del caudal de los ríos.

Según informaron, permanecen interrumpidos el puente Central de Mina Clavero, Los Cedros, el vado de Gabriel en Villa Cura Brochero y el puente Los Cajones, que conecta ambas localidades. A estos se suma el corte del puente que une Villa Cura Brochero con San Lorenzo, afectado por la creciente del río Panaholma, que alcanzó un Evento Hídrico Nivel 2.



En tanto, el río Mina Clavero también registró un Evento Hídrico Nivel 2, aunque actualmente presenta una tendencia en disminución de su caudal, lo que lleva cierto alivio a la situación, aunque se mantienen las medidas preventivas.

En el operativo trabajan de manera coordinada DUAR, Policía, Guardia Local, Defensas Civiles de ambos municipios, Bomberos Voluntarios y ETAC, con el objetivo de resguardar la seguridad de vecinos y turistas ante posibles riesgos por la crecida.

Las autoridades recomiendan respetar los cortes y evitar circular por zonas cercanas a los cauces, recordando que estos fenómenos pueden variar rápidamente.



