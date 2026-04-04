Cuántos detenidos hubo en el mega-operativo que se hizo en Carlos Paz

En el marco del operativo de seguridad dispuesto por la Semana Santa, un importante despliegue policial se realizó durante las últimas horas en la ciudad de Villa Carlos Paz y dejó varios detenidos y el secuestro de elementos robados.

El dispositivo sumó la participación de distintas fuerzas de seguridad, estuvo coordinado por la Jefatura de la Policía de Córdoba y la Departamental Punilla y se extendió desde la noche del viernes 3 de abril hasta esta madrugada.

Se trabajó en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de reforzar la seguridad, la prevención del delito y el control vehicular y poblacional. Asimismo, se hizo presente el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros; el subjefe de Policía, Iván Rey, autoridades de la unidad regional y personal de la Guardia de Infantería, SEOM, Fuerza Policial Antinarcotráfico, DUAR, GOP, DIC, CAP, escuadrón motorizado y dependencias subordinadas.

Se detuvo a siete hombres vinculados a hechos de robo, lesiones graves y resistencia a la autoridad, al tiempo que se secuestraron más de cuarenta motos (44) y dos caballos.

En total, se controlaron más de seiscientas personas, cuatrocientas motos y casi trescientos vehículos.