Del río al abrazo: el reencuentro tras el rescate en Villa del Rosario

Un día después del operativo que permitió rescatar a un adolescente de las aguas del río Xanaes, en Villa del Rosario, se produjo el reencuentro entre el joven y el efectivo policial que intervino en el procedimiento.

El hecho original ocurrió el viernes por la tarde, cuando un llamado al servicio de emergencias alertó sobre la presencia de un menor en el río. En ese contexto, personal policial acudió al lugar y logró extraer al adolescente de 16 años desde el interior del agua.

Tras el rescate, el joven fue trasladado al hospital local para su evaluación médica y posteriormente quedó bajo el cuidado de su familia.

Ya recuperado, en las últimas horas se concretó el encuentro entre ambos, en una escena marcada por la cercanía y el reconocimiento al accionar del efectivo que participó del operativo.

El momento reflejó el vínculo que se genera en este tipo de intervenciones, donde una rápida respuesta resulta clave para evitar consecuencias mayores.

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