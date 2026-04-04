Detienen a un hombre con pedido de captura mientras llevaba a un niño

Esta madrugada, alrededor de las 5, un hombre fue detenido luego de ser detectado en la vía pública mientras trasladaba a un niño de 3 años en un coche, en inmediaciones del Campo de Deporte Municipal.

El hecho fue advertido por el Centro de Atención Ciudadana, que realizó un seguimiento mediante cámaras y alertó a la Guardia Local cuando observó al hombre desplazándose por calle Cullen hacia el este.

Al llegar al lugar, los agentes identificaron al hombre, quien presentaba signos compatibles con consumo de estupefacientes. Al verificar sus datos, constataron que tenía un pedido de captura vigente.

Minutos después, personal policial procedió a su aprehensión y traslado a la Unidad Judicial.

En paralelo, un servicio de emergencias asistió al niño y dispuso su traslado al Hospital J. B. Iturraspe para una evaluación médica.