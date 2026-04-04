Detienen a varios sospechosos y secuestran más de 30 motos en operativo interfuerzas

Con un fuerte despliegue policial, se desarrolla en Villa Carlos Paz un operativo interfuerzas que involucra a más de 120 efectivos, quienes realizan controles simultáneos en distintos sectores de la ciudad con el objetivo de reforzar la seguridad y prevenir el delito.

El procedimiento es encabezado por el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, y cuenta con la presencia del subjefe de Policía, Iván Rey, y el director de la Departamental Punilla, comisario mayor Hernán Guayanes.

Los controles se concentran principalmente en los barrios Altos del Valle, Colinas y la zona sur de la ciudad, donde se llevan adelante patrullajes intensivos, controles vehiculares y operativos de saturación.

Como resultado, hasta el momento se logra la detención de varias personas por distintos delitos. Entre ellos, un sujeto acusado de tentativa de homicidio en las últimas horas, un involucrado en el robo al reconocido local comercial Maníacos, un detenido por robo calificado en la localidad de Tanti, y otro individuo vinculado a diversos hechos delictivos en la ciudad.

Además, durante el operativo se procede al secuestro de aproximadamente 35 motocicletas en el marco de controles preventivos y verificación de documentación. En relación al despliegue, el ministro Quinteros destaca: “Estos operativos buscan reforzar la presencia policial en sectores clave y llevar tranquilidad a los vecinos. Vamos a continuar con estos controles de manera sostenida para combatir el delito en todas sus formas”.

Desde el Ministerio de Seguridad señalan que este tipo de intervenciones continuarán desarrollándose en distintos puntos del territorio provincial como parte de una estrategia integral de prevención y seguridad.