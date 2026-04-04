Detuvieron a un hombre acusado de asesinar a un joven en Camino Chacra de la Merced

Un hombre de 55 años fue detenido en las últimas horas acusado de ser el presunto autor del homicidio de un joven de 28 años ocurrido en una zona rural del Camino Chacra de la Merced.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la Brigada de Investigaciones junto a personal policial de Malvinas Argentinas. La detención se concretó en la vía pública, sobre calle Los Crisantemos al 1700, luego de distintos avances en las tareas investigativas.

El sospechoso está imputado por homicidio agravado por el uso de arma de fuego y quedó a disposición de la Fiscalía de Distrito 3, Turno 5, que interviene en la causa.

El crimen había sido descubierto durante la noche del viernes, cuando un llamado al 911 alertó sobre la presencia de una persona herida en el kilómetro 11 del Camino Chacra de la Merced. Al llegar al lugar, los efectivos encontraron al joven tendido en el suelo y sin signos vitales.

De acuerdo con las primeras pericias realizadas en la escena, la víctima presentaba impactos de bala en el dorsal izquierdo y en el ojo izquierdo, heridas que resultaron fatales. Personal médico constató el fallecimiento en el lugar.

En las primeras horas de la investigación, los investigadores intentaron determinar si el homicidio se había producido en ese mismo punto o si el cuerpo había sido trasladado hasta allí.

Con la detención del sospechoso, la investigación ahora apunta a reconstruir la secuencia de lo ocurrido y establecer cuál habría sido el móvil del crimen.

La causa continúa bajo estricta reserva mientras la Justicia avanza en la recolección de pruebas para esclarecer el hecho, que generó preocupación entre los vecinos de la zona.