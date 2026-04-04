Detuvieron a un joven que iba haciendo «willy» y trató de darse a la fuga

Un motociclista de 18 años se resistió a un control policial y fue detenido esta madrugada en la intersección de las calles Brasil y Perón, en la ciudad de Villa Carlos Paz.

El personal del escuadrón motorizado de la Departamental Punilla lo paró porque iba haciendo «willy», intentó darse la fuga y fue perseguido por varias cuadras.

Finalmente, lograron interceptarlo y fue entonces cuando se ofuscó y se resistió al procedimiento.

Se procedió al secuestro del rodado y quedó a disposición del magistrado interviniente.