Detuvieron a una mujer con antecedentes y secuestraron drogas y dinero

En Sebastián Elcano, una mujer de 51 años fue detenida en el marco de un operativo contra el narcomenudeo que permitió desarticular un punto de venta de estupefacientes.

El procedimiento se llevó adelante en una vivienda de barrio Progreso, sobre calle Ángel Sutter, donde fue aprehendida la principal investigada.

Durante el allanamiento, efectivos secuestraron 189 dosis de cocaína, 10 dosis de marihuana, $1.127.500 en efectivo y distintos elementos vinculados a la comercialización.

Según la investigación, se trata de la tercera intervención en el lugar. La mujer ya registraba antecedentes por venta de drogas en los años 2017 y 2022.

La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Deán Funes dispuso su traslado a sede judicial, donde fue imputada por comercialización de estupefacientes.