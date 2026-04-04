El río Los Sauces se desbordó y evacúan a familias en Villa Dolores

SUCESOS

Por Redacción El Diario de Carlos Paz 4/4/2026 · 21:04 hs

Un fuerte operativo de emergencia se desplegó esta tarde en la zona de La Pintada, en Villa Dolores, luego de la crecida del río Los Sauces que provocó el anegamiento de varias viviendas.

La situación se originó a partir de la apertura de tres compuertas del dique Ingeniero Medina Allende, lo que generó un aumento repentino del caudal y el posterior desborde del río.

Como consecuencia, el agua ingresó a distintas casas, alcanzando en algunos casos hasta un metro de altura.

Según se informó, al menos 25 personas resultaron afectadas y debieron ser evacuadas de manera preventiva para resguardar su seguridad.

En el lugar trabajan efectivos del DUAR, Bomberos Voluntarios, ETAC y Defensa Civil, quienes realizan tareas de asistencia y monitorean la evolución del caudal.

El operativo continúa mientras persisten las condiciones de inestabilidad en la región.