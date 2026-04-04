Entró a un predio, robó cables y cayó tras un operativo cerrojo

Un hombre fue detenido tras ingresar a un predio municipal y sustraer elementos de una camioneta perteneciente al área de semáforos de la Municipalidad de Córdoba.

El hecho fue advertido por operadores de cámaras, quienes detectaron el momento en que el hombre accedió al predio y tomó elementos desde la caja de un vehículo oficial.

A partir de esa alerta, se montó un operativo cerrojo que permitió ubicarlo en la vía pública y concretar su aprehensión.

Durante el procedimiento, los efectivos realizaron un palpado preventivo y encontraron en su poder una abrazadera metálica y dos tramos de cable subterráneo tripolar de aproximadamente siete metros cada uno.

Según se informó, el detenido es oriundo de barrio Villa Siburu.

Finalmente, fue trasladado junto a los elementos secuestrados a la Unidad Fiscal de Flagrancia Norte, donde quedó a disposición de la justicia.