Hallaron muerto a un enfermero: había ampollas de propofol y fentanilo

Buenos Aires. Un enfermero de 44 años fue encontrado muerto ayer en un departamento del barrio porteño de Palermo. En la vivienda, la Policía halló múltiples medicamentos de uso hospitalario. La noticia se conoció en una semana de fuertes repercusiones en el ámbito médico por la investigación sobre fiestas privadas con anestésicos, una muerte vinculada al consumo de esas sustancias y el robo de fármacos en un hospital privado de la Ciudad.

El hallazgo ocurrió el viernes a la tarde, cuando la Policía de la Ciudad recibió un llamado al 911 que alertaba sobre un hombre que no respondía a los mensajes ni a los llamados de su familia desde hacía varios días.

Según informaron fuentes policiales, el operativo se realizó cerca de las 16 en un edificio ubicado en Fray Justo Santa María de Oro al 2400.

La hermana del enfermero, que vive en Gualeguaychú, llegó al lugar después de varios días sin noticias de él. La mujer había intentado comunicarse desde el lunes pasado sin éxito.

Al abrir la puerta, los efectivos policiales encontraron al hombre sentado en una silla del comedor, sin signos vitales. En el interior del domicilio había varias drogas hospitalarias, más de 50 ampollas, jeringas, guantes de látex y tres teléfonos celulares.

Entre las drogas encontradas en la cocina del departamento había ampollas de propofol, lidocaína, difenhidramina, dipirona, hioscina, fentanilo, diclofenac, clonazepam, midazolam, dexametasona, adrenalina, haloperidol, metoclopramida, diazepam, ketorolac, cloruro de potasio, ceftriaxona, penicilina y succinilcolina, entre otras.

Los objetos quedaron bajo resguardo para ser analizados en la causa, que quedó a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°21, a cargo de fiscal Carlos Alberto Vasser.

Los familiares reconocieron al fallecido y la Policía investiga si el enfermero se encontraba solo en el momento de su muerte.

