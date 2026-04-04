Hijo de Alfredo Rojas despistó en la ruta 5 y terminó en un canal

En horas de la madrugada, Benjamín Rojas, uno de los hijos del cantante Alfredo Rojas, protagonizó un impactante despiste en la Ruta Provincial 5, a la altura de Anisacate.

Según informaron fuentes policiales, el joven conducía un Chevrolet Onix cuando, en medio de la lluvia, perdió el control del vehículo, salió de la carpeta asfáltica y terminó dentro de un canal al costado de la ruta.

Cuando los efectivos llegaron al lugar constataron que el conductor era Benjamín, hijo del reconocido cantante. Afortunadamente, no sufrió lesiones y no fue necesario trasladarlo para recibir asistencia médica.

Cabe recordar que Alfredo Rojas es hermano del también cantante Jorge Rojas y tío de Benjamín.