Hijo de Alfredo Rojas despistó en la ruta 5 y terminó en un canal

Hijo de Alfredo Rojas despistó en la ruta 5 y terminó en un canalEl joven perdió el control del auto en medio de la lluvia en la ruta 5, a la altura de Anisacate.
En horas de la madrugada, Benjamín Rojas, uno de los hijos del cantante Alfredo Rojas, protagonizó un impactante despiste en la Ruta Provincial 5, a la altura de Anisacate.
Según informaron fuentes policiales, el joven conducía un Chevrolet Onix cuando, en medio de la lluvia, perdió el control del vehículo, salió de la carpeta asfáltica y terminó dentro de un canal al costado de la ruta.
Cuando los efectivos llegaron al lugar constataron que el conductor era Benjamín, hijo del reconocido cantante. Afortunadamente, no sufrió lesiones y no fue necesario trasladarlo para recibir asistencia médica.
Cabe recordar que Alfredo Rojas es hermano del también cantante Jorge Rojas y tío de Benjamín.