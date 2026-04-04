Incendio en Córdoba: un hombre murió y una mujer permanece en terapia intensiva

Un hombre de 44 años murió en la madrugada de este sábado tras un incendio registrado en una vivienda de barrio Marqués Anexo, en la ciudad de Córdoba. En el mismo hecho, una mujer de 32 años fue rescatada con vida y permanece internada en estado delicado a causa de una grave intoxicación por humo.

El siniestro se produjo alrededor de las 4:37 en una casa ubicada en calle La Rioja al 4300. Hasta el lugar acudieron dotaciones del Cuartel 2 y personal de DOAR Capital de la Dirección Bomberos.

Según informó el comisario Guillermo Brandalise, al arribar al domicilio los efectivos debieron realizar una apertura forzada de la puerta de ingreso, ya que en el interior había personas atrapadas.

Dentro de la vivienda, en un ambiente destinado al living de aproximadamente 15 metros cuadrados, los bomberos hallaron a dos adultos inconscientes. De inmediato los rescataron y comenzaron a practicarles maniobras de reanimación cardiopulmonar.

La mujer fue trasladada por personal del servicio de emergencias 107 al Hospital de Urgencias con un cuadro severo de intoxicación por humo y quedó internada en terapia intensiva.

En tanto, pese a los esfuerzos del personal de rescate, luego de 45 minutos de maniobras de RCP se confirmó el fallecimiento del hombre en el lugar.

De acuerdo con las primeras pericias, el foco del incendio se habría iniciado en la cocina de la vivienda. Las llamas provocaron daños materiales en un futón de tres cuerpos, un ropero de madera y un ventilador.

Las autoridades continúan investigando las causas que originaron el fuego y siguen de cerca la evolución de la mujer que permanece hospitalizada.