Intentaron coimear a la Policía y eran una banda con vehículos buscados

Cuatro hombres fueron detenidos esta madrugada en la ciudad de La Calera, luego de un operativo que se activó tras un llamado al 911 por movimientos sospechosos en inmediaciones del country El Bosque.

El procedimiento se desarrolló en Camino a la Laguna s/n, donde personal policial implementó un operativo cerrojo que permitió ubicar a los implicados y concretar su aprehensión.

Durante el control, los hombres ofrecieron dinero al personal actuante con la intención de evitar el procedimiento y escapar, lo que derivó en su inmediata detención.

En el lugar, se secuestraron los vehículos en los que se trasladaban: un Audi Q3 que presentaba pedido judicial y un Honda Fit.

Además, se incautaron cuatro teléfonos celulares, un inhibidor de alarmas, herramientas como destornilladores y pinzas, y binoculares.

Los detenidos quedaron a disposición de la justicia junto con todos los elementos secuestrados.