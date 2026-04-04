Lo interceptaron en La Falda y llevaba marihuana oculta

SUCESOS

Por Redacción El Diario de Carlos Paz 4/4/2026 · 18:57 hs

Un hombre oriundo de Santiago del Estero fue detenido este sábado por la mañana en barrio Villa Edén, en la ciudad de La Falda, tras ser sorprendido con marihuana durante un control preventivo.

El procedimiento se realizó alrededor de las 10, cuando efectivos del Escuadrón Motorizado Enduro que patrullaban la zona observaron a un hombre mayor de edad que circulaba a pie y presentaba una actitud sospechosa.

Al efectuar el control y el palpado preventivo de armas, los uniformados encontraron entre sus prendas un frasco y dos envoltorios de nylon con una sustancia vegetal.

Ante esta situación, se solicitó la intervención de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), cuyos efectivos realizaron los test correspondientes que confirmaron que se trataba de marihuana, con un peso total de 18 gramos.

El hombre fue trasladado a sede policial y quedó a disposición de la justicia.