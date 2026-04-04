Parto de urgencia: un bebé nació en un patrullero rumbo a la maternidad

Una mujer dio a luz dentro de un patrullero policial mientras era trasladada de urgencia hacia la Maternidad Provincial, luego de que efectivos del Comando de Acción Preventiva (CAP) acudieran a su domicilio tras un pedido de ayuda.

El episodio ocurrió en barrio Villa El Trencito, donde la embarazada solicitó asistencia urgente para llegar a un centro de salud. Ante la situación, los uniformados decidieron trasladarla de inmediato en un móvil policial rumbo a la maternidad.

Sin embargo, durante el trayecto la mujer comenzó con un trabajo de parto avanzado, lo que obligó a los efectivos a intervenir rápidamente. En esas circunstancias, los policías asistieron el nacimiento del bebé dentro del patrullero.

Tras el parto, la madre y el recién nacido continuaron viaje hasta la Maternidad Provincial, donde recibieron la atención médica correspondiente por parte del personal de salud.