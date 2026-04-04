Punilla: Lo buscaban por un robo, lo encontraron y atacó a los policías

Un hombre de 40 años fue detenido en las últimas horas en el Valle de Punilla y se lo acusa de haber cometido un robo. El sujeto se mostró extremadamente violento y trató de agredir a los efectivos policiales que lo habían interceptado en la ciudad de Huerta Grande.

El hecho se produjo el viernes pasado alrededor de las 17,10 horas en la esquina de Avenida San Martín y Ruta Nacional 38.

Los efectivos de la Departamental Punilla Norte realizaban un patrullaje preventivo por el sector cuando divisaron a un hombre cuyas características filiatorias coincidían con las descripciones de los damnificados durante un episodio delictivo.

El sospechoso fue trasladado hacia la comisaría local y quedó a disposición de la justicia.