Tenía antecedentes por abuso, robos y drogas: fue detenido

En Huinca Renancó, un hombre de 50 años fue detenido en el marco de una investigación por comercialización de estupefacientes. El procedimiento fue realizado por efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico bajo directivas del Ministerio Público Fiscal.

La detención se concretó en la vía pública, donde personal del Equipo de Acciones Tácticas interceptó al investigado.

Posteriormente, se llevó adelante un allanamiento en una vivienda ubicada en calle Austria al 50, en barrio Norte. Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron elementos utilizados para el fraccionamiento y comercialización de drogas, además de una motocicleta que sería utilizada para la distribución.

De acuerdo a la información oficial, el hombre contaba con antecedentes por distintos delitos, entre ellos robo calificado, privación ilegítima de la libertad, lesiones, violación de domicilio, amenazas, abuso sexual y causas vinculadas a estupefacientes.

La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Río Cuarto dispuso el traslado del detenido junto a los elementos incautados a sede judicial.