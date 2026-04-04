Trasladaron un hígado con custodia policial hasta el Hospital Córdoba

Córdoba. Ayer por la tarde, fuerzas de seguridad de Córdoba desplegaron un operativo sanitario especial para garantizar el traslado urgente de un órgano destinado a trasplante.

El procedimiento fue llevado adelante por personal del Departamento Motocicletas y el Comando de Acción Preventiva (CAP), quienes implementaron un cordón sanitario desde el Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella hasta el Hospital Córdoba.

Durante el trayecto, los efectivos escoltaron dos vehículos, un VW Vento y un Renault Logan, que transportaban un hígado proveniente de la provincia de Buenos Aires.

El operativo se desarrolló a través de distintas arterias de la ciudad, con el objetivo de asegurar la rapidez y seguridad del traslado.

