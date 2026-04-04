Un motociclista quedó varado en el Champaquí y está grave

Un operativo de rescate se desarrolla en el Cerro Champaquí para asistir a un motociclista que se encuentra en estado crítico tras quedar varado desde el viernes en plena zona de alta montaña.

El procedimiento tiene lugar en el sector de Los Linderos, en la bifurcación conocida como el Avión Caído, un área de muy difícil acceso donde las condiciones climáticas complican seriamente las tareas.

Según se informó, el hombre formaba parte de un grupo de motociclistas que había ascendido desde Merlo, pero en un momento quedó imposibilitado de continuar y requiere asistencia urgente.

Presenta signos de hipotermia y su estado genera preocupación entre los equipos que trabajan en el lugar.

Del operativo participan bomberos de Villa Yacanto, junto a efectivos del DUAR, ETAC, la Regional 7 y agrupaciones serranas, que fueron movilizados ante la gravedad de la situación.

Las condiciones del terreno y el clima adverso representan el principal obstáculo para el rescate, que deberá realizarse por vía terrestre, lo que demanda un importante despliegue y esfuerzo por parte del personal.

Las tareas continúan en la zona mientras se busca concretar la extracción del motociclista.