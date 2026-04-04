Una conductora se despistó en el puente de ingreso a Villa Carlos Paz

Villa Carlos Paz. Un accidente de tránsito se registró hace pocos minutos en el puente de ingreso a Villa Carlos Paz desde la autopista Justiniano Posse, sobre Avenida San Martín.

Según las primeras informaciones, una conductora perdió el control de su vehículo, se despistó y terminó impactando contra el muro del puente.

A pesar de la violencia del choque, la mujer no requirió traslado a un centro de salud. Fue asistida en el lugar por los servicios de emergencia, que constataron que no presentaba heridas de gravedad.

El hecho generó momentáneas demoras en la circulación mientras trabajaban en la zona.